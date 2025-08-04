بعد التخلي عن قيود نشر الصواريخ.. روسيا تحذر الغرب

وكتب ميدفيديف باللغة على موقع إكس "بيان بشأن سحب الوقف الاختياري لنشر صواريخ متوسطة وقصيرة المدى جاء نتيجة لسياسة دول المعادية لروسيا".وأضاف قائلا "هذا واقع جديد سيتعين على جميع خصومنا أن يضعوه في الاعتبار. توقعوا المزيد من الخطوات".وقالت الروسية، الاثنين، إن لم تعد تعتبر نفسها ملزمة بوقف نشر الصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى.وكانت انسحبت من النووية متوسطة المدى في عام 2019، وأعلنت منذ ذلك الحين أنها لن تنشر مثل هذه الأسلحة شريطة ألا تفعل ذلك.