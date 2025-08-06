سرطان القولون والمستقيم يغزوان أمريكا.. زيادة بنسبة 50%

أظهر البحث أن حالات التشخيص المبكر لهذا النوع من ارتفعت بشكل ملحوظ بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 45 و49 عاماً.تعود هذه الزيادة إلى تطبيق إرشادات صحية جديدة دعت إلى إجراء فحوص وقائية لهذه الفئة العمرية خلال الفترة من عام 2019 إلى 2022.ووجد الباحثون أن اكتشاف الإصابة بالمرض زاد بنسبة 50%، من 11.7 إلى 17.5 حالة لكل 100 ألف شخص، في تلك الفئة العمرية خلال الفترة من عام 2021 إلى 2022.وتعزَى الزيادة في التشخيص إلى حد كبير إلى الكشف عن الأورام في مراحلها المبكرة، والذي زاد في الفترة من عام 2019 إلى 2022 بنسبة 18.8% سنويا لسرطان القولون و25.1% سنويا لسرطان المستقيم.وقالت شيفر، من جمعية السرطان الأمريكية والتي قادت الدراسة، في بيان إن هذه النتيجة "تنطوي على أنباء واعدة لأن ارتفاع الحالات يرجع على الأرجح إلى الفحص لأول مرة في أعقاب التوصيات الجديدة للبالغين الأصغر في الفئة المعرضة بشكل متوسط لخطر الإصابة لبدء فحوص الكشف عن سرطان القولون والمستقيم في وقت مبكر".ويقول خبراء إن الكشف المبكر عن هذه السرطانات غالبا ما يؤدي إلى نتائج أفضل للمرضى.ووجدت دراسة ثانية في دورية الأمريكية "جاما" أن فحوص الكشف عن سرطان القولون والمستقيم بين البالغين الأمريكيين الذين تتراوح أعمارهم بين 45 و49 عاما قد زاد بنسبة 62 بالمئة في الفترة من 2019 إلى 2023.