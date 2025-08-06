لعبة "البوبجي" تتسبب بمقتل مراهق واحراق منزل عائلة

وعلى رصيف في حي "قدور بك"، ظن الجميع أن الشجار الذي وقع بين الأطفال بسبب جولة خاسرة انتهى عند هذا الحد، لكن بعد ساعات عاد أحد اللاعبين إلى منزل صديقه محمد مراد، البالغ من العمر 14 عامًا، وبدافع من الغضب أو الانتقام، قام بخنقه بيديه حتى فارق الحياة.الصدمة أن هذه لم تكن نهاية القصة، إذ أقدمت عائلة الضحية على إحراق منزل عائلة القاتل بعد ساعات من الحادثة، في رد فعل غاضب لم تتمكن السلطات المحلية من احتوائه.وبحسب مصادر محلية، فرت عائلة الطفل القاتل من الحي، تحسبًا لتصعيد دموي قد يجر خلفه فصولًا من الانتقام.وفجرت الحادثة تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل، حيث عبر كثيرون عن قلقهم من تنامي العنف بين المراهقين، في ظل غياب رقابة أسرية ومجتمعية قادرة على احتواء تأثير الألعاب الإلكترونية.