طهران تعلن: ندعم حزب الله لكننا لا نتدخل في قراراته

وقال عراقجي، "هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها السعي لنزع سلاح "، مضيفا "ندعم حزب الله لكننا لا نتدخل في قراراته".

وأضاف "سبب السعي لنزع سلاح حزب الله واضح وهو قوة سلاح المقاومة"، مردفا "موقف الأمين العام لحزب الله كان حازما وحركة أمل ونبيه بري دعما موقف الحزب".

وكان اللبناني أعلن، أمس الثلاثاء، عن تكليف الجيش بوضع خطة لحصر السلاح بيد الجهات المحددة.

وجدد الأمين العام لحزب الله اللبناني الشيخ جدد، الثلاثاء، التأكيد على رفض الحزب تسليم سلاحه، فيما توعد بقصف " " في حال قررت الذهاب إلى "عدوان واسع" على .