واشنطن تتحدث عن قرب نهاية النزاع في أوكرانيا

وأوضح روبيو في مقابلة مع قناة " نيوز" أن لقاء ويتكوف مع كان مثمرا، "لكن هناك كثيرا من العمل الذي يجب القيام به" لتسوية النزاع في أوكرانيا، لافتا إلى أن " تفهم الشروط الروسية للتسوية في أوكرانيا بشكل أفضل الآن".وأضاف أن "عقد لقاء بين وبوتين سيعتمد على مدى التقدم في تقارب مواقف وأوكرانيا"، وأن "إمكانية لقاء ترامب مع بوتين الأسبوع المقبل لا تزال واردة".وأشار روبيو إلى أن "ترامب سيتخذ قراره بشأن العقوبات الجديدة ضد روسيا خلال 24 أو 36 ساعة"، مضيفا أن "ترامب قد يجري اتصالا هاتفيا مع بوتين خلال اليومين القادمين لكن الاتصال لم يخطط له بعد".يذكر أن الرئيس الروسي استقبل المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف في ، يوم الأربعاء، ووصف الجانب الروسي اللقاء بأنه كان "بناء"، مؤكدا أن الجانبين بحثا التسوية في أوكرانيا.