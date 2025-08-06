ترامب يعلن عن رسوم جمركية جديدة بنسبة 100%

أعلن الرئيس الأمريكي ، عن قرب فرض رسوم جمركية بنسبة 100%.



وقال في كلمة له، "سنفرض رسوما جمركية بنسبة 100% تقريبا على الرقائق وأشباه الموصلات".

وأضاف "أحرزنا تقدما كبيرا بشأن الرسوم وفرضنا على الهند رسوما بقيمة 50%"، مردفا "سترون الكثير من العقوبات الثانوية تفرض على الهند بسبب شرائها النفط الروسي".

وكان ترامب أعلن في (2 نيسان 2025)، فرض رسوم متبادلة على الواردات من دول أخرى، حيث ستكون الحد الأدنى الأساسي للرسوم 10%، وسيتم تعديل التعريفة لكل دولة لتكون نصف ما تفرضه على الشركات التي تستورد البضائع الأمريكية.