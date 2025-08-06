في مجلس الأمن.. موسكو تصف الوضع بقطاع غزة بالكارثة

وخلال جلسة التي خُصصت لبحث الأوضاع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية، قال النائب الأول للمندوب الروسي الدائم لدى دميتري بوليانسكي: "تعرب عن حزنها العميق إزاء جميع الضحايا الأبرياء الذي سقطوا في النزاع الفلسطيني – الإسرائيلي، بغضّ النظر عن جنسيتهم أو قوميتهم".وأكد مندوب روسيا: "ليس من المقبول أن نُفاضل بين آلام الضحايا، فجميعهم يستحقون التضامن والاهتمام الإنساني على قدم المساواة، سواء كانوا من الإسرائيليين المحتجزين، أو من المدنيين الفلسطينيين الذين يعيشون منذ ما يقارب 670 يوما تحت القصف الإسرائيلي شبه اليومي، فمنذ أكتوبر 2023، قُتل أكثر من 61 ألف فلسطيني، من بينهم، وفقا لبيانات منظمة ' '، أكثر من 18 ألف طفل".وأكد بوليانسكي: أنه في ظل هذه المعطيات، لا يمكن توصيف الوضع العام في قطاع إلا بكونه إنسانية بكل ما تحمله الكلمة من معنى"، مشيرا إلى أنها "كارثة لا تؤثر فقط على سكان القطاع، بل تطال أيضا مصير الرهائن الإسرائيليين المحتجزين هناك".وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن الحصار المفروض على قطاع غزة منذ مارس الماضي لا يزال قائما فعليا، رغم نفي تل أبيب، مؤكدا دعم الكامل لدعوات قيادة وكالة "الأونروا" وغيرها من وكالات الأمم المتحدة المختصة، لرفع جميع العراقيل أمام إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، بما في ذلك الغذاء والمياه والوقود والأدوية.