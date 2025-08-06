الصفحة الرئيسية
السومرية نيوز
واشنطن تحضر لقرار أممي يخص الشرع
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
في مجلس الأمن.. موسكو تصف الوضع بقطاع غزة بالكارثة
دوليات
2025-08-06 | 18:10
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
أكدت
روسيا
أن التسوية الدبلوماسية الشاملة هي السبيل الوحيد لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، واصفة الوضع في قطاع
غزة
بالكارثة.
وخلال جلسة
مجلس الأمن الدولي
التي خُصصت لبحث الأوضاع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية، قال النائب الأول للمندوب الروسي الدائم لدى
الأمم المتحدة
دميتري بوليانسكي: "تعرب
روسيا
عن حزنها العميق إزاء جميع الضحايا الأبرياء الذي سقطوا في النزاع الفلسطيني – الإسرائيلي، بغضّ النظر عن جنسيتهم أو قوميتهم".
وأكد مندوب روسيا: "ليس من المقبول أن نُفاضل بين آلام الضحايا، فجميعهم يستحقون التضامن والاهتمام الإنساني على قدم المساواة، سواء كانوا من الإسرائيليين المحتجزين، أو من المدنيين الفلسطينيين الذين يعيشون منذ ما يقارب 670 يوما تحت القصف الإسرائيلي شبه اليومي، فمنذ أكتوبر 2023، قُتل أكثر من 61 ألف فلسطيني، من بينهم، وفقا لبيانات منظمة '
اليونيسف
'، أكثر من 18 ألف طفل".
وأكد بوليانسكي: أنه في ظل هذه المعطيات، لا يمكن توصيف الوضع العام في قطاع
غزة
إلا بكونه
كارثة
إنسانية بكل ما تحمله الكلمة من معنى"، مشيرا إلى أنها "كارثة لا تؤثر فقط على سكان القطاع، بل تطال أيضا مصير الرهائن الإسرائيليين المحتجزين هناك".
وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن الحصار المفروض على قطاع غزة منذ مارس الماضي لا يزال قائما فعليا، رغم نفي تل أبيب، مؤكدا دعم
موسكو
الكامل لدعوات قيادة وكالة "الأونروا" وغيرها من وكالات الأمم المتحدة المختصة، لرفع جميع العراقيل أمام إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، بما في ذلك الغذاء والمياه والوقود والأدوية.
>>
منصةX
منصةX
قرارات جلسة مجلس الوزراء بينها يخص النفط والقطاع المصرفي
15:51 | 2025-07-08
"فيتو أمريكي" ضد مشروع قرار بمجلس الأمن يخص غزة
16:21 | 2025-06-04
غزة.. تحذير من التدهور المتسارع في الوضع الصحي
13:50 | 2025-08-02
مجلس وكلاء الأمن الوطني يعقد جلسته برئاسة الأعرجي
06:30 | 2025-07-22
موسكو
غزة
مجلس الأمن الدولي
الأمم المتحدة
الأمن الدولي
مجلس الأمن
اليونيسف
إسرائيل
مجلس ال
العراق
عطلة رسمية لمدة 10 أيام في هذه المحافظة
محليات
29.46%
07:50 | 2025-08-05
عطلة رسمية لمدة 10 أيام في هذه المحافظة
07:50 | 2025-08-05
07:50 | 2025-08-05
3 طرق للتخلص من رائحة سيارتك الكريهة
عالم السيارات
25.26%
12:23 | 2025-08-05
3 طرق للتخلص من رائحة سيارتك الكريهة
12:23 | 2025-08-05
موازنة 2026 الامريكية.. البنتاغون يخفض منحة الدفاع العراقية 75% ويرفع مكافحة الإرهاب 600%
أمن
22.85%
02:25 | 2025-08-06
أمن
22.85%
02:25 | 2025-08-06
موازنة 2026 الامريكية.. البنتاغون يخفض منحة الدفاع العراقية 75% ويرفع مكافحة الإرهاب 600%
02:25 | 2025-08-06
02:25 | 2025-08-06
السيد مقتدى الصدر يقود سيارة "ستاركس" لنقل الزوار على طريق النجف
محليات
22.43%
18:23 | 2025-08-05
السيد مقتدى الصدر يقود سيارة "ستاركس" لنقل الزوار على طريق النجف
18:23 | 2025-08-05
18:23 | 2025-08-05
ناس وناس
واسط الكوت - ناس وناس م٨ - الحلقة ٨٨ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-07
05:00 | 2025-08-07
ناس وناس
واسط الكوت - ناس وناس م٨ - الحلقة ٨٨ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-07
05:00 | 2025-08-07
كان يا مكان
الله ترتيب الأقدار لندائك - كان يا ما كان م٣ - الحلقة ٤٠ | الموسم 3
02:00 | 2025-08-07
02:00 | 2025-08-07
كان يا مكان
الله ترتيب الأقدار لندائك - كان يا ما كان م٣ - الحلقة ٤٠ | الموسم 3
02:00 | 2025-08-07
02:00 | 2025-08-07
مايك السومرية
اللواء يحيى رسول - MIC Alsumaria - الحلقة ١٧ | season 1
16:00 | 2025-08-06
16:00 | 2025-08-06
مايك السومرية
اللواء يحيى رسول - MIC Alsumaria - الحلقة ١٧ | season 1
16:00 | 2025-08-06
16:00 | 2025-08-06
من الأخير
جاكوج المشهداني مطلوب في "مكتب" الإطار - من الأخير م٢ - حلقة ٤٥ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-06
14:00 | 2025-08-06
من الأخير
جاكوج المشهداني مطلوب في "مكتب" الإطار - من الأخير م٢ - حلقة ٤٥ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-06
14:00 | 2025-08-06
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٦ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-06
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٦ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-06
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 06-08-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-06
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 06-08-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-06
Live Talk
خطر انخفاض مناسيب المياه في نهرَي دجلة والفرات - Live Talk - الحلقة ٨٩ | 2025
10:30 | 2025-08-06
10:30 | 2025-08-06
Live Talk
خطر انخفاض مناسيب المياه في نهرَي دجلة والفرات - Live Talk - الحلقة ٨٩ | 2025
10:30 | 2025-08-06
10:30 | 2025-08-06
52 دقيقة
كهرباء العراق.. أزمة لا تنطفئ - 52 دقيقة م٧ - حلقة ١٤ | الموسم 7
16:00 | 2025-08-05
16:00 | 2025-08-05
52 دقيقة
كهرباء العراق.. أزمة لا تنطفئ - 52 دقيقة م٧ - حلقة ١٤ | الموسم 7
16:00 | 2025-08-05
16:00 | 2025-08-05
هنادي وليان
هنادي وليان قريبا على السومرية
11:00 | 2025-08-05
هنادي وليان
هنادي وليان قريبا على السومرية
11:00 | 2025-08-05
صباحكم أحلى مع سلمى
خدمات البلد 4-8-2025 | 2025
02:30 | 2025-08-04
صباحكم أحلى مع سلمى
خدمات البلد 4-8-2025 | 2025
02:30 | 2025-08-04
ناس وناس
واسط الكوت - ناس وناس م٨ - الحلقة ٨٨ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-07
ناس وناس
واسط الكوت - ناس وناس م٨ - الحلقة ٨٨ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-07
كان يا مكان
الله ترتيب الأقدار لندائك - كان يا ما كان م٣ - الحلقة ٤٠ | الموسم 3
02:00 | 2025-08-07
كان يا مكان
الله ترتيب الأقدار لندائك - كان يا ما كان م٣ - الحلقة ٤٠ | الموسم 3
02:00 | 2025-08-07
مايك السومرية
اللواء يحيى رسول - MIC Alsumaria - الحلقة ١٧ | season 1
16:00 | 2025-08-06
مايك السومرية
اللواء يحيى رسول - MIC Alsumaria - الحلقة ١٧ | season 1
16:00 | 2025-08-06
من الأخير
جاكوج المشهداني مطلوب في "مكتب" الإطار - من الأخير م٢ - حلقة ٤٥ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-06
من الأخير
جاكوج المشهداني مطلوب في "مكتب" الإطار - من الأخير م٢ - حلقة ٤٥ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-06
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٦ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-06
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٦ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-06
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 06-08-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-06
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 06-08-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-06
Live Talk
خطر انخفاض مناسيب المياه في نهرَي دجلة والفرات - Live Talk - الحلقة ٨٩ | 2025
10:30 | 2025-08-06
Live Talk
خطر انخفاض مناسيب المياه في نهرَي دجلة والفرات - Live Talk - الحلقة ٨٩ | 2025
10:30 | 2025-08-06
52 دقيقة
كهرباء العراق.. أزمة لا تنطفئ - 52 دقيقة م٧ - حلقة ١٤ | الموسم 7
16:00 | 2025-08-05
52 دقيقة
كهرباء العراق.. أزمة لا تنطفئ - 52 دقيقة م٧ - حلقة ١٤ | الموسم 7
16:00 | 2025-08-05
هنادي وليان
هنادي وليان قريبا على السومرية
11:00 | 2025-08-05
هنادي وليان
هنادي وليان قريبا على السومرية
11:00 | 2025-08-05
صباحكم أحلى مع سلمى
خدمات البلد 4-8-2025 | 2025
02:30 | 2025-08-04
صباحكم أحلى مع سلمى
خدمات البلد 4-8-2025 | 2025
02:30 | 2025-08-04
أحدهم عقد قرانه "عبر الفيديو" وهو يتعالج في العراق.. قصص "مؤلمة" عن الناجين من "مجزرة البيجر"
04:48 | 2025-08-07
"صراع القوى النووية": إيران تلمح إلى استئناف المفاوضات.. ولكن بشروط!
04:41 | 2025-08-07
روسيا تعلن الاتفاق على مكان اللقاء بين بوتين وترامب الأسبوع المقبل
04:24 | 2025-08-07
واشنطن تحضر لقرار أممي يخص الشرع
18:29 | 2025-08-06
ترامب يعلن عن رسوم جمركية جديدة بنسبة 100%
17:29 | 2025-08-06
واشنطن تتحدث عن قرب نهاية النزاع في أوكرانيا
17:13 | 2025-08-06
