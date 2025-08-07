روسيا تعلن الاتفاق على مكان اللقاء بين بوتين وترامب الأسبوع المقبل

وقال أوشاكوف في تصريحات صحفية، إنه "تم تحديد الأسبوع المقبل كموعد مبدئي للقاء وترامب، لكن من الصعب تحديد عدد الأيام التي سيستغرقها التحضير للقاء".وأضاف أوشاكوف أن "تطرق مبعوث الرئيس الأمريكي ويتكوف إلى عقد لقاء ثلاثي بين بوتين وترامب وزيلينسكي لكن تركت الأمر دون تعليق".وتابع أوشاكوف أن " تبلغ الأصدقاء والشركاء بنتائج لقاء بوتين وويتكوف"، لافتا الى ان "اجتماع بوتين وويتكوف كان بناء، وتمت مناقشة المزيد من العمل المشترك لحل الأزمة الأوكرانية".