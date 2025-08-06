80 عامًا على الكارثة الذرية.. وجرح هيروشيما يطالب بنزع السلاح النووي

On August 6, 2025, a moment of silence was held at 8:15 a.m. during the Hiroshima Peace Memorial Ceremony, marking 80 years since the atomic bombing.#広島原爆の日 #Hiroshima #Hiroshima80 #Hiroshima_Atomic_Bomb_Day
— Mio 🇯🇵 (@MyColleagueMio) August 6, 2025
