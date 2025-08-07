اعتقال 9 عناصر من داعش قتلوا 5 عراقيين في إدلب السورية (صور)

ونقلت عبر قناتها على تلغرام عن قائد الأمن الداخلي في إدلب العميد باكير قوله: نفّذت في المحافظة بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، عملية أمنية نوعية استهدفت خلية إرهابية تتبع لتنظيم في منطقة حارم.وأضاف العميد باكير: أسفرت العملية عن تفكيك الخلية الإرهابية بالكامل، حيث تبيّن تورط عناصرها في تنفيذ عدة عمليات اغتيال، استهدفت ثلاثة أشخاص في مدينة سلقين، وآخر في مدينة عزمارين بريف إدلب الغربي، بالإضافة إلى شخص في قرية كفتين شمال إدلب، وجميعهم من الجنسية العراقية.وأوضح قائد الأمن الداخلي في إدلب أن وحدة المهام الخاصة تمكنت خلال العملية من ضبط مستودع أسلحة يحتوي على كميات متنوعة، شملت ستراً ناسفة، وعبوات متفجرة، وقناصات، ورشاشات خفيفة، وقذائف هاون، إلى جانب مواد متفجرة وورشة مخصصة للتصنيع والتفخيخ، مشيراً إلى مصادرة جميع المضبوطات.وأكد العميد باكير أن قوى الأمن الداخلي ماضية في أداء واجبها الوطني بكل إصرار وثبات، حتى اجتثاث كل من تسوّل له نفسه المساس بأمن الوطن والمواطنين.