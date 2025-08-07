الصفحة الرئيسية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
فضيحة في الكونغرس الأميركي.. ملكة جمال تتهم نائباً بابتزاز جنسي
دوليات
2025-08-07 | 05:54
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
732 شوهد
السومرية نيوز
ـ دولي
كشفت تقارير صحافية أميركية أن
ليندسي
لانغستون، ملكة جمال
الولايات المتحدة
لعام 2024، وجهت اتهامات إلى النائب الجمهوري كوري ميلز بابتزازها جنسيًا وتهديدها بنشر صور ومقاطع فيديو خاصة بعد انتهاء علاقتهما، في قضية تهزّ الأوساط السياسية الأميركية وتخضع للتحقيق من قبل سلطات إنفاذ القانون في
ولاية فلوريدا
.
ووفقًا لوثائق حصلت عليها صحيفة
نيويورك
بوست، فقد أبلغت لانغستون (25 عامًا) مكتب شريف
مقاطعة كولومبيا
بتاريخ 14 تموز 2025، أن ميلز (45 عامًا) تواصل معها مرارًا بعد الانفصال، مهدّدًا بكشف مقاطع حميمية مسجلة لهما وصور عارية، في محاولة للضغط عليها ومنعها من الدخول في أي علاقة عاطفية جديدة.
التقرير أشار إلى أن التهديدات بدأت منذ 20 شباط 2025، ووردت من حسابات مختلفة يملكها النائب على وسائل التواصل، وتضمنت تلميحات صريحة بإمكانية إيذاء أي رجل قد تواعده لانغستون لاحقًا.
وقدمت لانغستون للشرطة أدلة تشمل لقطات شاشة ورسائل نصية ومراسلات عبر "إنستغرام"، أُدرجت لاحقًا كجزء من ملف التحقيق وأُحيلت إلى إدارة إنفاذ القانون في فلوريدا للمراجعة.
في موازاة ذلك، نشر المحامي أنطوني ساباتيني، الذي مثّل لانغستون لفترة وجيزة، ثلاث رسائل نصية منسوبة لميلز على منصة "إكس"، اعتبرها "انتهاكًا جنائيًا لقانون الابتزاز الجنسي في فلوريدا"، مشيرًا إلى المادة القانونية التي تُصنف الفعل على أنه جناية من الدرجة الثانية.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
