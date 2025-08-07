الصفحة الرئيسية
السومرية نيوز
مقتل ضابط متقاعد وزوجته وطفل بهجوم شمالي بغداد
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-536338-638901770221361319.jpg
النيران تلتهم آلاف الهكتارات وتخرج عن السيطرة في فرنسا
دوليات
2025-08-07 | 11:22
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
97 شوهد
تشهد
فرنسا
اندلاع أكبر حريق في تاريخها الحديث، أسفر حتى الآن عن
مصرع
شخص على الأقل وإصابة 13 آخرين معظمهم من رجال الإطفاء وسط جهود مكثفة لتطويق النيران.
وتقوم السلطات حاليا بإخلاء المناطق السكنية، في حين يحاول رجال الإطفاء العمل بأقصى طاقتهم، لكن رقعة النيران تتسع ولم يتم احتواؤها بعد.
وأشارت صحيفة "لابانغورديا" إلى أن الحريق اندلع في منطقة ريبوت بمقاطعة أود جنوبي
فرنسا
وانتشر بسرعة هائلة بسبب موجة الحر الشديدة والجفاف والرياح القوية، ووفقا للسلطات فقد التهمت النيران أكثر من 16 ألف هكتار من الأراضي ، أي ما يعادل مساحة مدينة
باريس
وامتدت لمسافة تزيد عن 30 كيلومترا مهددة أكثر من 15 بلدة.
ووصف
رئيس الوزراء
الفرنسي
فرانسوا بايرو
الحريق بأنه
كارثة
غير مسبوقة، محذرا من أن ما يحدث هو نتيجة مباشرة لتغير المناخ، كما أشار إلى أن ما دمر خلال 24 ساعة فقط يعادل ما التهمته حرائق الغابات في فرنسا خلال عام كامل.
وتواصل
وزارة البيئة
والسلطات المحلية الفرنسية التحذير من أن الظروف الجوية ستبقى غير مواتية في الأيام القادمة، ما يُصعّب من جهود الإطفاء ويزيد خطر اتساع رقعة الحريق.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
النيران تلتهم سيارة على طريق حولي كركوك.. فيديو
10:52 | 2025-07-15
النيران تلتهم عشرات الدوانم الزراعية في الديوانية
11:38 | 2025-05-11
فزعة جماعية لاخلاء "الجلكانات".. نيران هائلة تلتهم محطة وقود في السليمانية (فيديو)
06:22 | 2025-06-08
مقاتلة "إف – 16" تخرج عن مسارها وتقترب من نادي ترامب للغولف
06:16 | 2025-07-06
السيد مقتدى الصدر يقود سيارة "ستاركس" لنقل الزوار على طريق النجف
محليات
28.85%
18:23 | 2025-08-05
السيد مقتدى الصدر يقود سيارة "ستاركس" لنقل الزوار على طريق النجف
18:23 | 2025-08-05
تحديثات جوية جديدة.. الامطار الرعدية قادمة - عاجل
محليات
25.68%
10:08 | 2025-08-06
تحديثات جوية جديدة.. الامطار الرعدية قادمة - عاجل
10:08 | 2025-08-06
موازنة 2026 الامريكية.. البنتاغون يخفض منحة الدفاع العراقية 75% ويرفع مكافحة الإرهاب 600%
أمن
24.03%
02:25 | 2025-08-06
موازنة 2026 الامريكية.. البنتاغون يخفض منحة الدفاع العراقية 75% ويرفع مكافحة الإرهاب 600%
02:25 | 2025-08-06
المحافظات التي عطلت دوامها الرسمي بمناسبة ذكرى الزيارة الأربعينية
محليات
21.44%
09:37 | 2025-08-06
المحافظات التي عطلت دوامها الرسمي بمناسبة ذكرى الزيارة الأربعينية
09:37 | 2025-08-06
Celebrity
أسرار الفلك
العراق في دقيقة
كان يا مكان
Live Talk
ناس وناس
مايك السومرية
من الأخير
نشرة أخبار السومرية
52 دقيقة
Celebrity
أسرار الفلك
العراق في دقيقة
كان يا مكان
Live Talk
ناس وناس
مايك السومرية
من الأخير
نشرة أخبار السومرية
52 دقيقة
أنقرة تعلن: سنواصل دعم دمشق بحربها ضد الإرهاب
14:33 | 2025-08-07
الخزانة الأمريكية تعلن عن عقوبات جديدة مرتبطة بإيران
13:49 | 2025-08-07
المبعوث الأمريكي يتحدث عن "قرار تاريخي" يخص لبنان
13:45 | 2025-08-07
ترامب يعتزم الإعلان عن اتفاق سلام بين أذربيجان وأرمينيا
13:22 | 2025-08-07
غارة إسرائيلية تستهدف سيارة عند حدود لبنان مع سوريا.. حصيلة
13:06 | 2025-08-07
الرادع الوحيد "ترامب" ولم يمانع.. هل سينفذ نتنياهو خطته الجدلية في غزة
11:41 | 2025-08-07
