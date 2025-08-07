النيران تلتهم آلاف الهكتارات وتخرج عن السيطرة في فرنسا

وتقوم السلطات حاليا بإخلاء المناطق السكنية، في حين يحاول رجال الإطفاء العمل بأقصى طاقتهم، لكن رقعة النيران تتسع ولم يتم احتواؤها بعد.وأشارت صحيفة "لابانغورديا" إلى أن الحريق اندلع في منطقة ريبوت بمقاطعة أود جنوبي وانتشر بسرعة هائلة بسبب موجة الحر الشديدة والجفاف والرياح القوية، ووفقا للسلطات فقد التهمت النيران أكثر من 16 ألف هكتار من الأراضي ، أي ما يعادل مساحة مدينة وامتدت لمسافة تزيد عن 30 كيلومترا مهددة أكثر من 15 بلدة.ووصف الفرنسي الحريق بأنه غير مسبوقة، محذرا من أن ما يحدث هو نتيجة مباشرة لتغير المناخ، كما أشار إلى أن ما دمر خلال 24 ساعة فقط يعادل ما التهمته حرائق الغابات في فرنسا خلال عام كامل.وتواصل والسلطات المحلية الفرنسية التحذير من أن الظروف الجوية ستبقى غير مواتية في الأيام القادمة، ما يُصعّب من جهود الإطفاء ويزيد خطر اتساع رقعة الحريق.