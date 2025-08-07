ضجة عالمية بسبب حريق في كندا.. سمكة من السماء تسببت به

في حادثة غريبة من نوعها شهدتها بلدة آشكروفت في مقاطعة بكندا، اندلع حريق ريفي سببه لم يكن بشريًا أو طبيعيًا، بل "سمكة سقطت من السماء"!، ما أثار اهتمامًا عالميًا وتناولته كبرى الصحف الدولية مثل The New York Times وThe Independent.تعود تفاصيل الواقعة إلى أمس الأربعاء، حين استجابت فرق الإطفاء لحريق اندلع على بعد 6 كيلومترات جنوب البلدة. وبمساعدة BC Hydro وعدد من المزارعين، جرى السيطرة على الحريق باستخدام ما يقارب 4,800 غالون من المياه.لكن المفاجأة كانت في السبب الغريب للحريق؛ إذ وُجدت "سمكة مشوية جزئياً" أسفل عمود كهرباء محترق. وأوضح "جوش وايت"، قائد فريق الإطفاء، أن السمكة سقطت من علوّ على الأسلاك الكهربائية، مما أدى إلى تطاير شرارات على الأعشاب الجافة واشتعال النيران.وبالتحري، اكتُشف عش لطائر الأوسبري، وهو طائر جارح يتغذى على الأسماك، على مسافة نصف كيلومتر من الموقع، ويُعتقد أن الطائر التقط السمكة من نهر يبعد نحو 3 كيلومترات، وأسقطها بطريق الخطأ أثناء الطيران.ونشر قائد الفريق القصة مازحًا عبر " "، قائلاً: "ربّما تعب الطائر من النيء وقرّر تجربة المطهو!"، ليتفاجأ بأكثر من ألف تفاعل وتعليقات واسعة النطاق.وفي منشور لاحق، واصل الفريق المزاح: "تم القبض على الأوسبري المشتبه به، وهو الآن قيد التحقيق.. لا كفالة له لأنه يمثل خطرًا على الطيران!".