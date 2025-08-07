ترامب يعتزم الإعلان عن اتفاق سلام بين أذربيجان وأرمينيا

كشفت وسائل إعلام دولية، الخميس، أن الرئيس الأمريكي يعتزم الإعلان عن اتفاق سلام بين أذربيجان وأرمينيا.

وقالت "سي.بي.إس نيوز"، " يعتزم الإعلان عن اتفاق سلام بين أذربيجان وأرمينيا يوم الجمعة".

وخاضت الدولتان سلسلة حروب منذ أواخر الثمانينيات حين انفصل إقليم ناغورنو قره باغ الذي كان معظم سكانه من ذوي الأصول الأرمنية حينذاك عن أذربيجان بدعم من أرمينيا.



يشار الى أن أذربيجان وأرمينيا أعلنتا في آذار 2025، التوصل إلى "اتفاق سلام" إثر مفاوضات كان الغرض منها تسوية النزاع القائم بينهما منذ عقود.