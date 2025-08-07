الخزانة الأمريكية تعلن عن عقوبات جديدة مرتبطة بإيران

أعلنت الأمريكية، الخميس، عن فرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران.



وقالت الخزانة الأمريكية، "عقوبات جديدة مرتبطة بإيران"، مشيرة الى أن "العقوبات المرتبطة بإيران تشمل أفرادا وكيانات".

يشار إلى أن فرضت على مدار السنوات الماضية عقوبات واسعة النطاق على بينها استهدفت كيانات مشاركة في برامج الطائرات المسيرة والصواريخ الإيرانية.