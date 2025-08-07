واشنطن تكشف حقيقة وضع شرط قبل لقاء ترامب مع بوتين

وقال نائب المتحدث باسم بيغوت خلال مؤتمر صحفي ردا على سؤال لتأكيد أو نفي هذا التصريح: "سأحيلكم إلى للاطلاع على تفاصيل جدول أعمال الرئيس. لا يسعني إلا أن أقول، كما ذكر وزير الخارجية، إننا مستمرون بالتواصل الوثيق مع شركائنا الأوروبيين ومع أوكرانيا".وذكرت صحيفة " بوست" في وقت سابق من يوم الخميس أن مصدرا في البيت الأبيض لم يذكر اسمه ربط في وقت سابق بين احتمال عقد لقاء بين وبوتين باحتمال عقد اجتماع مع .ولم يسبق للرئيس الأمريكي نفسه أن أعلن صراحة عن اشتراط لقاء مع زيلينسكي لعقد قمة مع .ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلا عن مصدرين مطلعين على خطط الرئيس الأمريكي، أن ترامب يرغب في لقاء بوتين شخصيا الأسبوع المقبل، وإجراء محادثات ثلاثية بعد ذلك بوقت قصير بمشاركة بوتين وزيلينسكي.وأفادت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت بأن ترامب منفتح على لقاءات "مع الرئيس بوتين وزيلينسكي".كما صرح أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي، في وقت سابق من اليوم بأنه تم الاتفاق على مكان اللقاء بين الرئيسين الروسي والأمريكي وسيعلن عنه في وقت لاحق.