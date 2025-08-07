ترامب يعلن: إنهاء الحرب في أوكرانيا بيد بوتين

أعلن الرئيس الأمريكي ، الخميس، أن إنهاء الحرب في أوكرانيا بيد الرئيس الروسي .

وقال في كلمة له، "لا أحب الانتظار طويلا وأعتقد أن ما يحدث في أوكرانيا عار"، مردفا " سأفعل كل ما أستطيع لوقف القتل في أوكرانيا".

وأضاف "إنهاء الحرب في أوكرانيا بيد "، مشددا بالقول "لا يجب على بوتين أن يلتقي قبل أن يلتقي بي".

الى ذلك، قال ترامب "لو لم نفرض رسوما جمركية على دول أخرى لكنا عاجزين اقتصاديا".

كما قال ترامب، "وقعت أمرا تنفيذيا يمنع طرد المحاربين القدامى من منازلهم إذا لم يتمكنوا من دفع أقساطها".