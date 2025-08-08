صراخ وتعنيف في مكالمة "سرية" بين ترامب ونتنياهو.. والسبب؟

ونقلت الشبكة عن مسؤول أمريكي قوله إن نتنياهو طلب سرا إجراء مكالمة هاتفية مع بعد تصريحه بأن هناك مجاعة حقيقية في ، وفي تلك المكالمة أبلغ نتنياهو ترامب بأن المجاعة المنتشرة في غزة ليست حقيقية وأنها من تدبير حماس.لكن الرئيس الأمريكي قاطع نتنياهو وبدأ بالصراخ قائلا إنه "لا يريد أن يسمع أن المجاعة في غزة مزيفة"، مؤكدا أن "مساعديه أطلعوه على أدلة تبرهن أن الأطفال بغزة يتضورون جوعا".