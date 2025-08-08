Alsumaria Tv
عودة الحرائق من جديد.. شمال لوس أنجلوس ووسط كاليفورنيا يحترقان

دوليات

2025-08-08 | 05:07
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
عودة الحرائق من جديد.. شمال لوس أنجلوس ووسط كاليفورنيا يحترقان
100 شوهد

السومرية نيوز – دولي
اندلع حريق غابات واسع في منطقة جبلية شمال مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، وانتشر بسرعة مقلقة، ما أدى إلى إجلاء الآلاف من السكان.

وبدأ حريق "كانيون" حوالي الساعة 1:30 من بعد ظهر أمس الخميس، وامتد ليغطي أكثر من 2.3 ميل مربع خلال خمس ساعات فقط، بحسب ما أفادت به خدمات الطوارئ في مقاطعة فينتورا.
وأكدت السلطات أن الحريق لم يحتو حتى مساء الخميس، بينما واصل انتشاره باتجاه الشرق، في ظل ظروف مناخية خطيرة تميزت بالحر الشديد والجفاف.
ويشتعل الحريق في منطقة تقع إلى الجنوب من بحيرة "بيرو"، وهي خزان مائي داخل غابة "لوس بادريس" الوطنية، وقريبة من بحيرة "كاستايك"، التي كانت قد تعرضت لحريق "هيوز" المدمر في يناير الماضي، والذي التهم حينها نحو 15 ميلا مربعا في ست ساعات، وأدى إلى إصدار أوامر وتحذيرات بالإخلاء لأكثر من 50 ألف شخص.
وفي مقاطعة لوس أنجلوس، صدرت أوامر إخلاء لحوالي 4,200 من السكان، إلى جانب 1,400 مبنى، في حين تم توجيه تحذيرات بالإخلاء إلى نحو 12,500 شخص إضافي، بحسب المتحدث باسم إدارة الإطفاء في مقاطعة فينتورا، أندرو دود.
وأشار دود إلى أن مناطق الإخلاء في مقاطعة فينتورا قليلة الكثافة السكانية، حيث تم إجلاء 56 شخصًا من المنطقة الترفيهية المحيطة ببحيرة بيرو.
ووصف دود الحريق بأنه "وضع شديد الديناميكية"، ناجم عن مجموعة من العوامل، بينها الطقس الحار والجاف، والتضاريس الوعرة، ووفرة الوقود النباتي القابل للاشتعال.
وأضاف أن هناك 250 رجل إطفاء يعملون على الأرض بدعم من المروحيات والطائرات المتخصصة في مكافحة الحرائق.
ومن جهتها، دعت كاثرين بارغر، مشرفة مقاطعة لوس أنجلوس والممثلة عن المنطقة المتضررة، السكان إلى عدم التردد في إخلاء منازلهم عند طلب فرق الطوارئ.
وقالت في بيان: "إن درجات الحرارة المرتفعة للغاية والرطوبة المنخفضة في شمال المقاطعة خلقت ظروفًا خطرة يمكن أن تنتشر فيها النيران بسرعة مخيفة. وإذا طلب منك رجال الإنقاذ الإخلاء، فارحل فورًا ومن دون تردد".
ويأتي هذا الحريق بينما تواجه ولاية كاليفورنيا حريقا هائلا آخر في المنطقة الوسطى، وصف بأنه الأكبر هذا العام، ويهدد مئات المنازل بينما يواصل انتشاره خارج السيطرة داخل غابة لوس بادريس الوطنية.
فقد تمدد حريق "جيفورد" ليغطي 154 ميلًا مربعًا حتى ظهر الخميس، بنسبة احتواء لم تتجاوز 15%.
وكان الحريق قد بدأ نتيجة اندماج أربعة حرائق أصغر اندلعت يوم الجمعة الماضي على طول الطريق السريع 166، ما أدى إلى إغلاقه في كلا الاتجاهين شرق مدينة سانتا ماريا، التي يبلغ عدد سكانها نحو 110 آلاف نسمة.
وأسفر الحريق حتى الآن عن إصابة أربعة أشخاص على الأقل، فيما لا تزال أسبابه قيد التحقيق.
وتتوقع السلطات أن يظل خطر اندلاع حرائق الغابات مرتفعًا خلال عطلة نهاية الأسبوع، خصوصًا في المناطق الداخلية من الولاية، بسبب موجة الحر الشديدة التي تجتاح المنطقة.
وبحسب توقعات إدارة مكافحة الحرائق في كاليفورنيا، فإن "التهديد في جنوب الولاية ناتج عن الجفاف المستمر، وارتفاع كثافة الأعشاب الجافة، وتراجع الرطوبة الساحلية".
>> تابع قناة السومرية على منصةX 
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
