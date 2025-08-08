الهلال الأحمر الإيراني ينقل 75 مصابًا و6 متوفين من زائري الأربعين من العراق

وقال لجمعية في ، حمزة محمدي مقدم، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية "إرنا"، الجمعة (8 آب 2025)، إن "حافلتي إسعاف تابعتين لجمعية الأحمر.. نقلتا في الساعات الأولى من فجر اليوم 13 زائراً مصاباً في الأربعين من مستشفيات مدينتي وكربلاء إلى داخل الأراضي الإيرانية".وأضاف محمدي مقدم أن "هذه المهمة الإغاثية بدأت عند الساعة 5:40 فجراً، وبعد تسلّم المصابين عند النقطة الصفرية على الحدود، تولّى رجال الإنقاذ في هلال الأحمر بمحافظة نقلهم إلى سيارات إسعاف الطوارئ الطبية، ومن ثم إلى (ع) في مدينة لاستكمال العلاج".منذ بدء خطة الأربعين الوطنية حتى الآن، نُقل 75 مصاباً و6 متوفين من إلى حدود مهران، وقد جرت عملية نقلهم باستخدام حافلات الإسعاف وسيارات إسعاف الهلال الأحمر.