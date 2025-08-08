قرار امريكي بخصوص المتحولين جنسيا

ووفقا لمذكرة صادرة في 4 آب، اطلعت عليها الوكالة، فإن هؤلاء الأفراد الذين أمضوا سنوات طويلة في الخدمة لن يعاملوا معاملة مختلفة عن زملائهم من ذوي الخدمة الأقصر، إذ سيكون أمامهم خياران فقط: أو الفصل القسري، مع دفع مبلغ مقطوع عند مغادرتهم.ويعد هذا القرار تصعيدا جديدا من ضمن محاولتها منع المتحولين جنسيا من الانضمام إلى صفوف ، وإقصاء من لا يزالون في الخدمة. بينما تبرر القرار بأن المتحولين جنسيا غير مؤهلين طبيا للخدمة العسكرية، وهو ما يرفضه ناشطو حقوق الإنسان، معتبرين أنه تمييز غير قانوني.وقالت المذكرة: "بعد دراسة متأنية للطلبات الفردية، أرفض جميع طلبات الاستثناء من سياسة سلطة التقاعد المبكر المؤقت TERA الواردة في التبويبين 1 و2، والخاصة بالعسكريين الذين خدموا بين 15 و18 عاما".وقد وقع المذكرة سكارليت، المكلّف بأداء مهام مساعد وزير لشؤون القوى العاملة وشؤون الاحتياط. وتجدر الإشارة إلى أن هذه المذكرة لم يُعلن عنها مسبقًا.واعتبرت شانون مينتر من لحقوق مجتمع الميم (LGBTQ) أن القرار "مُدمّر"، مضيفة: "إنه لالتزام مباشر وُعد به هؤلاء الجنود".ويأتي هذا القرار في أعقاب مذكرة أخرى صدرت في 23 مايو، نصت على أن أفراد القوات الجوية الذين أمضوا بين 15 و18 عاما في الخدمة يمكنهم التقدم بطلبات للتقاعد المبكر.وأوضح متحدث باسم القوات الجوية أنه تم السماح بالتقاعد المبكر لأفراد الخدمة المتحولين جنسيا الذين خدموا بين 18 و20 عاما، مشيرا إلى أن التقاعد الكامل يتم عادة بعد 20 عاما من الخدمة.وتشير التقديرات الرسمية إلى وجود 4240 جنديا متحولا جنسيا في الخدمة الفعلية أو ضمن ، في حين يقول نشطاء حقوق الإنسان إن العدد أعلى من ذلك.وكان قد وقع أمرا تنفيذيا في يناير، بعد عودته إلى ، ألغى من خلاله سياسة الرئيس السابق التي كانت تسمح للمتحولين جنسيا بالخدمة علنا في الجيش.ووفق استطلاع أجرته مؤسسة " ونشر في فبراير، فإن 58% من الأمريكيين يؤيدون السماح للمتحولين جنسيا بالخدمة في الجيش، غير أن هذا الدعم تراجع مقارنة بعام 2019، حيث بلغت نسبة التأييد حينها 71%.يذكر أن بيت هيغسيث يتبنى مواقف محافظة صارمة، من بينها إلغاء المبادرات المرتبطة بالتنوع داخل وزارة الدفاع.وقال هيغسيث خلال مؤتمر عقد في مايو: "لا مزيد من الضمائر الخاصة، لا مزيد من الهوس بتغير المناخ، لا مزيد من تفويضات اللقاحات الطارئة، ولا مزيد من الرجال في الفساتين".