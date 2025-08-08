الصفحة الرئيسية
التالي
نشرة أخبار السومرية
من
11:50 AM
الى
12:00 PM
LIVE
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
"إبادة جماعية": هل يستمع العالم لنداء "تيدروس" ويوقف الكارثة الإنسانية في غزة؟
دوليات
2025-08-08 | 06:15
"إبادة جماعية": هل يستمع العالم لنداء "تيدروس" ويوقف الكارثة الإنسانية في غزة؟
دوليات
2025-08-08 | 06:15
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
67 شوهد
السومرية نيوز
– دوليات
أطلق مدير
منظمة الصحة
العالمية
تيدروس أدهانوم غيبريسوس
، نداء عاجلا لوقف الحصار الإسرائيلي المفروض على
غزة
وإدخال المساعدات الإنسانية إلى سكان القطاع الذين يموتون من الجوع بشكل يومي.
وقال
تيدروس
في إيجاز صحفي في جنيف، يجب وقف الحصار وتأمين كميات أكبر من المساعدات لإعادة بناء الاحتياطيات الأساسية.
وأضاف أن "الناس في
غزة
يموتون ليس فقط بسبب الجوع والمرض، ولكن أيضا في البحث اليائس عن الطعام"، مشيرا إلى أن أكثر من 1600 شخص قتلوا وما يقرب من 12 ألف أصيبوا أثناء محاولتهم الحصول على الطعام من مراكز التوزيع منذ 27 مايو/أيار الماضي.
وتابع تيدروس أن الناس في غزة لديهم وصول محدود إلى الخدمات الأساسية، ويواجهون نزوحا متكررا، ويعانون حاليا من حصار إمدادات الغذاء.
وأشار إلى أن سوء التغذية منتشر والوفيات المرتبطة بالجوع آخذة في الارتفاع، وأضاف أنه تم تحديد ما يقرب من 12 ألف طفل دون سن الخامسة يعانون من سوء تغذية حاد في يوليو/تموز الماضي، وهو أعلى رقم شهري على الإطلاق.
ودعا مدير المنظمة العالمية إلى حماية العاملين في المجال الصحي وإطلاق سراح جميع المحتجزين ووقف إطلاق النار.
وقال تيدروس إنه منذ اندلاع الحرب في أكتوبر/تشرين الأول 2023، ساعدت
منظمة الصحة
العالمية في إجلاء 7522 مريضا من غزة، ومع ذلك، لا يزال أكثر من 14 ألفا و800 مريض في غزة بحاجة ماسة إلى رعاية طبية متخصصة.
وحث المزيد من الدول على التقدم لقبول المرضى وتسريع عمليات الإجلاء الطبي من خلال جميع الوسائل الممكنة.
القاتل الصامت
ولم تفلح كل النداءات الدولية في إنهاء الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة والذي أدى إلى
كارثة
إنسانية ومجاعة غير مسبوقة أدت لاستشهاد نحو 200 شخص حتى اليوم، عدا الآلاف الذين قتلوا أو أصيبوا أمام مراكز توزيع المساعدات التي تشرف عليها
إسرائيل
خلال مخاطرتهم للحصول على كيس طحين.
ووفق
مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية
فإن 96% من الأسر في غزة تواجه انعدام الأمن المائي، وإن 90% من السكان غير قادرين على الوصول إلى مياه الشرب، فضلا عن أن 3 من كل 4 غزيين يواجهون صعوبات في الوصول إلى دورات مياه.
وتكشف الإحصاءات ارتفاع العدد الإجمالي لضحايا المجاعة وسوء التغذية إلى 197 شهيدا، بينهم 96 طفلا، وقد أعلن
مجمع ناصر الطبي
في خان
يونس
(جنوبا) عن وفاة طفلين جراء سوء التغذية أمس الخميس.
وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في قطاع غزة، خلّفت أكثر من 175 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 11 ألف مفقود، إلى جانب مئات آلاف النازحين.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
