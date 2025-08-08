لجنة الأربعين الإيرانية: 3 ملايين زائر إيراني مسجل للمشاركة في الزيارة

وقال رئيس الإيرانية، ، في بيان إن "ملايين الزائرين يواصلون مسيرتهم الراجلة نحو لمشاركة في إحياء زيارة الأربعين"، مشيرا الى أن "عدد المسجلين لزيارة الأربعين يصل إلى 2.850 مليون شخص".ويتواصل تدفّق ملايين الزائرين من مختلف دول عربية وأجنبية، في مسيرتهم الراجلة صوب كربلاء لإحياء ذكرى أربعينية الإمام الحسين عليه السلام، التي تبلغ ذروتها في العشرين من شهر صفر".ويشهد طريق الزائرين من المنافذ الحدودية، حركة بشرية هائلة وسط أجواء مفعمة بالإيمان والولاء، يقابلها استنفار واسع من الجهات الخدمية والأمنية والمواكب الحسينية المنتشرة على امتداد الطرق المؤدية إلى ، لتأمين الخدمات الصحية والغذائية والإيوائية للزائرين.وتُعد زيارة الأربعين من أكبر التجمعات البشرية السنوية في العالم، وتشير التقديرات الأولية إلى أن أعداد المشاركين هذا العام قد تتجاوز خمسة وعشرين مليون زائر، في مؤشر متواصل على اتساع رقعة المشاركة الدولية في هذه المناسبة الخالدة، التي تجسّد قيم التضحية والثبات في مواجهة الظلم، وتحمل في طياتها رسالة إنسانية تتجاوز الحدود والانتماءات.