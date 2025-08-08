فيضانات الصين تتسبب بمصرع 10 أشخاص وفقدان 33 اخرين

وأفادت قناة CCTV الرسمية بأنه "منذ 7 أغسطس، تسببت الأمطار الغزيرة المستمرة في فيضانات مفاجئة. وحتى الساعة 3:30 مساء (07:30 بتوقيت غرينتش) من يوم 8 أغسطس/آب، لقي 10 أشخاص حتفهم وفقد 33 آخرون".وأضافت القناة أن أمر ببذل "أقصى الجهود" لإنقاذ المفقودين.وأضافت القناة أنه نظرا "للتكرار المتكرر للأحوال الجوية "، أمر شي جميع المناطق "بالتغلب على التهاون" وتعزيز الجهود لتحديد المخاطر.وأظهرت لقطات نشرتها سلطات الإطفاء الصينية على موقع ويبو رجال الإنقاذ وهم يرشدون الناس عبر المياه الرمادية المتدفقة في إحدى القرى.وأظهرت صور نشرتها حكومة قانسو طرقا مغطاة بالطمي والأحجار الكبيرة.وتعد الكوارث الطبيعية أمرا شائعا في جميع أنحاء ، وخاصة في فصل الصيف عندما تشهد بعض المناطق أمطارا غزيرة بينما تعاني مناطق أخرى من حر شديد.وأسفرت الأمطار الغزيرة في شمال عن مقتل 44 شخصا الشهر الماضي، وكانت الضواحي الريفية للعاصمة الأكثر تضررا.وتعد الصين أكبر مصدر لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري في العالم، والتي تساهم في تغير المناخ وتساهم في زيادة تواتر وشدة الظواهر الجوية المتطرفة.لكنها أيضا قوة عالمية رائدة في مجال ، وتهدف إلى جعل اقتصادها الضخم خاليا من الكربون بحلول عام 2060.