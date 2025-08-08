مخبأة بطريقة غريبة.. السعودية تعلن إحباط تهريب أكثر من 400 ألف حبة

وأوضحت الهيئة أن عملية الضبط تمت بعد الاشتباه في إرسالية واردة عبر المنفذ، حيث كشفت الفحوصات باستخدام التقنيات الأمنية والوسائل الحية عن وجود الحبوب المخدرة داخل فرو الأغنام.وأضافت أن التنسيق جرى فورا مع ، وأسفر عن القبض على ثلاثة أشخاص داخل المملكة يشتبه في استقبالهم لهذه الكمية.وأكدت "زاتكا" التزامها المستمر بتشديد الرقابة والتصدي لمحاولات التهريب، داعية المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة عبر الرقم الموحد (1910) أو البريد الإلكتروني، مع ضمان السرية التامة ومكافآت مالية للمبلغين حال ثبوت صحة المعلومات.