إسرائيل تعلن اغتيال مسؤول الاستخبارات في "قوة الرضوان" بحزب الله

وقال المتحدث باسم الجيش إن طائرة تابعة لسلاح الجو قامت في وقت سابق من الجمعة باستهداف وتصفية شحادة مسؤول الاستخبارات في "قوة الرضوان" في منطقة عدلون .وذكر أنه وخلال فترة الحرب، عمل محمد حمزة شحادة على بناء القوة والجاهزية العملياتية لقوة الرضوان في خرق فاضح للتفاهمات القائمة بين ولبنان.