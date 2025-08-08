الصفحة الرئيسية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
نائب ترامب: لا أرى أي جدوى من الاعتراف بالدولة الفلسطينية
دوليات
2025-08-08 | 13:09
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
119 شوهد
أكد نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، اليوم الجمعة، أن بلاده لا تنوي الاعتراف بدولة فلسطينية.
وقال فانس خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي: "لا ننوي الاعتراف بالدولة الفلسطينية والمملكة المتحدة صاحبة القرار في هذا الشأن".
وأضاف: "لا أرى أي جدوى من الاعتراف بالدولة الفلسطينية في ظل عدم وجود حكومة هناك".
وأشار إلى"تركيز بلاده على حل الأزمة الإنسانية في
غزة
والوصول لوضع لا تستطيع فيه حماس تهدي
إسرائيل
".
وأوضح، أن"الرئيس
ترامب
واضح في أهدافه بالشرق الأوسط وسيواصل العمل على تحقيقها".
مقالات ذات صلة
نتنياهو: ترامب لا يعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية
13:00 | 2025-05-11
ترامب: اعتراف ماكرون بدولة فلسطينية لا وزن له ولا ثقل
10:27 | 2025-07-25
البرتغال تعلن انضمامها للدول التي تنوي الاعتراف بدولة فلسطين
12:05 | 2025-07-31
وزير الخارجية الفرنسي: 15 دولة تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين
06:01 | 2025-07-30
ترامب
فلسطين
امريكا
الدولة الفلسطينية
دولة فلسطين
إسرائيل
الاعتر
ديفي
ساني
غزة
المحكمة الاتحادية تمهل أسعد العيداني 15 يوماً للمثول أمام القضاء
محليات
40.01%
06:33 | 2025-08-07
المحكمة الاتحادية تمهل أسعد العيداني 15 يوماً للمثول أمام القضاء
06:33 | 2025-08-07
موجة ساخنة تحتضن العراق لأسبوع.. وأمطار "نادرة" في ذروة آب
أخبار الطقس
24.87%
02:39 | 2025-08-07
موجة ساخنة تحتضن العراق لأسبوع.. وأمطار "نادرة" في ذروة آب
02:39 | 2025-08-07
قائمة بأسعار الدولار في الأسواق العراقية اليوم
اقتصاد
22.04%
03:57 | 2025-08-07
قائمة بأسعار الدولار في الأسواق العراقية اليوم
03:57 | 2025-08-07
الاطاحة بقاتل لواء متقاعد وزوجته في بغداد
محليات
13.08%
11:02 | 2025-08-08
الاطاحة بقاتل لواء متقاعد وزوجته في بغداد
11:02 | 2025-08-08
طلب عاجل من فلسطين الى جامعة الدول العربية.. يخص احتلال غزة
14:23 | 2025-08-08
لماذا يدعم ترمب قرار إسرائيل بالسيطرة على غزة؟.. هذه التفاصيل
13:31 | 2025-08-08
باكستان تعلن مقتل 33 مسلحا في اشتباك على الحدود مع أفغانستان
12:34 | 2025-08-08
إسرائيل تعلن اغتيال مسؤول الاستخبارات في "قوة الرضوان" بحزب الله
12:11 | 2025-08-08
وزير العدل اللبناني: حان وقت استعادة دور الدولة وحزب الله عليه القيام بهذا
11:57 | 2025-08-08
فيضانات الصين تتسبب بمصرع 10 أشخاص وفقدان 33 اخرين
11:46 | 2025-08-08
