نائب ترامب: لا أرى أي جدوى من الاعتراف بالدولة الفلسطينية

وقال فانس خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي: "لا ننوي الاعتراف بالدولة الفلسطينية والمملكة المتحدة صاحبة القرار في هذا الشأن".وأضاف: "لا أرى أي جدوى من الاعتراف بالدولة الفلسطينية في ظل عدم وجود حكومة هناك".وأشار إلى"تركيز بلاده على حل الأزمة الإنسانية في والوصول لوضع لا تستطيع فيه حماس تهدي ".وأوضح، أن"الرئيس واضح في أهدافه بالشرق الأوسط وسيواصل العمل على تحقيقها".