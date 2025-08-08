حاخام إسرائيلي يهدد بقتل ماكرون وفرنسا تحقق

ونقلت صحيفة "باريزيان" يوم الجمعة عن قولها: "الحاخام الناطق بالفرنسية دانيال كوهين وجه تهديدات بالقتل لإيمانويل في مقطع فيديو نُشر على الثلاثاء. وقد فُتح تحقيق بخصوص 'تهديدات بالقتل ضد رئيس الجمهورية'".وأشارت الصحيفة إلى أن التحقيق جاء بمبادرة من الفرنسي برونو ريتايو. ووفقا للمعلومات، فإن الحاخام يعيش على الأرجح في .وفي مقطع فيديو مدته 37 دقيقة، صرح كوهين قائلا: "على هذا الرئيس الفرنسي.. أن يُجهز لنفسه تابوتا". كما وجه الحاخام انتقادات حادة لماكرون بسبب نية الاعتراف بدولة فلسطين.يذكر أن ماكرون كان قد أعلن في 25 تموز أن ستعترف رسميا بدولة فلسطين خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر، مؤكدا أنه أرسل خطابا بهذا التعهد إلى رئيس .