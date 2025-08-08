ترامب: سأجتمع ببوتين في ولاية ألأسكا بعد 6 أيام

وقال في تدوينة على منصة "تروث سوشيال": "سيعقد الاجتماع الذي طال انتظاره بشدة بيني بصفتي رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية، والرئيس الروسي ، يوم الجمعة المقبل 15 آب 2025".وأضاف الرئيس الأمريكي في تدوينته أن "الاجتماع سيعقد في ولاية ألاسكا العظيمة".وأفاد ترامب بأن المزيد من التفاصيل سيتم نشرها لاحقا.