لا احتفالات.. قرار اسباني ضد المسلمين

وجاء القرار جاء بمبادرة من حزب الشعب المحافظ، وبدعم ضمني من حزب " " اليميني المتطرف، الذي امتنع عن التصويت لكنه أيّد القرار فكريًا، معتبرًا الاحتفالات الإسلامية "عادات دخيلة".ويؤثر هذا القرار بشكل مباشر في الجالية المسلمة التي تشكّل نحو 7.5% من سكان البلدة، أي حوالي 1500 شخص، يعتمدون على هذه المرافق لتنظيم مناسباتهم الدينية والاجتماعية.وقوبل القرار برفض واسع من أحزاب يسارية ومنظمات حقوقية، واعتُبر انتهاكًا للمادة 16.1 من الدستور الإسباني، التي تكفل حرية العقيدة.ووصفوا قادة الجالية الإسلامية الخطوة بالتمييز الممنهج، وسط مخاوف من أن يشكّل هذا القرار سابقة لتضييق أوسع على الحريات الدينية في البلاد.