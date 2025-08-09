ترامب يدرس تصنيف الماريغوانا كمخدّر أقل خطورة

ونقلت صحيفة "وول " عن مصادر مطلعة أن "الرئيس ‏الأميركي يدرس إعادة تصنيف الماريغوانا كمخدر أقل ‏خطورة".وقالت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن أسمائها، للصحيفة إنه "في ‏حفل لجمع التبرعات بقيمة مليون دولار في نادي الغولف الذي يملكه في ‏نيوجيرزي في وقت سابق من هذا الشهر، أخبر الحضور أنه مهتم ‏بإجراء مثل هذا التغيير".وذكر التقرير أنه "من بين الضيوف الذين حضروا حفل ترامب لجمع ‏التبرعات كيم ريفرز الرئيسة التنفيذية لشركة تروليف، إحدى أكبر ‏شركات الماريغوانا، التي شجّعت ترامب على إجراء هذا التغيير وتوسيع ‏أبحاث الماريغوانا الطبية".وكان الأميركي، الذي كان الديمقراطيون يمثّلون غالبية ‏أعضائه، قد أقرّ في عامَي 2020 و2022 يهدف إلى ‏إزالة القنب من القائمة الاتحادية للمخدّرات الخطرة، غير أنه واجه ‏معارضةً من .‏