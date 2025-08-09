إيرلندا تنضم إلى الدول المقاطعة لإسرائيل

وتعتزم إيرلندا المضي قدماً في تمرير تشريع لحظر استيراد البضائع من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية.يأتي ذلك بعدما طلب أكثر من 12 من أعضاء الأميركي إضافة إيرلندا إلى قائمة من الدول التي تقاطع إذا تم تمرير مشروع القانون.وقال نائب الإيرلندي إنه على الرغم من المعارضة، فإن إيرلندا تعتزم مواصلة تمرير مشاريع القوانين.ويأتي هذا وسط انتقادات عالمية لإسرائيل بعد موافقة الأمني على خطة لاحتلال قطاع .