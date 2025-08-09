الجيش اللبناني يحذر من التحركات غير محسوبة: لن نسمح المساس بالسلم الأهلي

وقال في بيان، إنه "ظهرت دعوات من قبل أفراد عبر مواقع التواصل الاجتماعي للقيام بتحركات احتجاجية ونشر مقاطع فيديو مفبركة تهدف إلى إثارة التوتر بين المواطنين"، محذرا "من تعريض أمن البلاد للخطر من خلال تحركات غير محسوبة النتائج".وأضاف "لن نسمح بأي إخلال بالأمن أو مساس بالسلم أو قطع الطرقات أو التعدي على الأملاك العامة والخاصة"، مؤكدا "ضرورة تحلي المواطنين وجميع الأطراف في بالمسؤولية في هذه المرحلة الصعبة وأهمية وحدتهم وتضامنهم بهدف تجاوز الأخطار المحدقة بالبلاد".وشهدت العاصمة ، ولا سيما ضاحيتها الجنوبية خلال اليومين الماضيين، تحركات احتجاجية على قرار الحكومة حصر السلاح بيد الدولة تنفيذا لما ورد في الورقة الأمريكية.كما شهدت منطقة جنوب بيروت مسيرات بمئات الدراجات النارية التي جابت الشوارع، فيما انتشرت مقاطع مصورة لعناصر من الجيش تلاحق وتعتقل عددا من المشاركين بالاحتجاجات.