فيديو يثير ضجة كبيرة.. سيارة تتجول في حرم الجامع الاموي

وتداولت مواقع التواصل الفيديو، الذي يظهر فيه رجل (غير معلوم الهوية) وهو يصور نفسه سيلفي ويتجول بسيارته في أروقة ، وخلفية الفيديو تظهر وجود مصلين وزوار بالقرب من السيارة ما يشير إلى ازدحام الموقع.وقال الرجل خلال تصويره المقطع: "جولة داخل بالسيارة" ليسأل عائلته المتواجدة معه داخل السيارة كم التاريخ اليوم.. ليجيبوا 31".ولم يتسنى معرفة دقة تاريخ الفيديو.وأدت الحادثة إلى استياء واسع على مواقع التواصل، وكتب ناشط: "رغم قدسية المكان ورمزيته التاريخية.. أحد الأشخاص يتجول بسيارته رفقة زوجته داخل المسجد الأموي.. السؤال: من سمح له بذلك؟".وعلق حساب قائلا: "أين عناصر الأمن الذين اعتقلوا الشهيد يوسف اللباد داخل الجامع الأموي بسبب تصرفاته التي وصفوها بغير الطبيعية، من دخول شخص تافه بسيارته إلى ساحة الجامع الأموي بأسلوب يحمل إهانة للأماكن الدينية وللمكانة التاريخية للمسجد.. الغريب في الأمر: من هو هذا الشخص الذي يُسمح له؟ عندما زار الوزير الجامع الأموي برفقة الوفد السعودي، لم يدخلوا بسياراتهم".في حين كتب حساب: "جولة داخل الجامع الأموي بالسيارة! كيف دخل ؟؟؟؟ بهل بساطة !!! مشان يصور فديو ؟؟؟".والجامع الأموي هو معلم تاريخي وديني مهم، ومن المعروف أن حركة المرور داخله ممنوعة تماما لحماية المبنى والحفاظ على قدسيته، بالإضافة إلى ضمان سلامة الزوار.ويمكن الوصول إلى الجامع الأموي سيرا على الأقدام، وهناك ساحات واسعة حوله حيث يمكن للزوار الوقوف وركن سياراتهم.