روسيا: دول تبذل جهوداً جبارة لمنع لقاء بوتين وترامب

وقال ترمب، في وقت سابق، إن وأوكرانيا على وشك التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار يمكن أن ينهي الصراع المستمر منذ ثلاث سنوات ونصف سنة.ولم يُكشف عن مضمون الاتفاق بعد، لكنه ربما يطالب أوكرانيا بالتخلي عن مساحات شاسعة من أراضيها، وهو أمر يعارضه عدد من . واتهم دميترييف دولاً لم يحددها بالاسم بالسعي إلى إطالة أمد الحرب.وقال في منشور على «تلغرام»: «مما لا شك فيه أن عدداً من الدول الراغبة في استمرار الصراع ستبذل جهوداً جبارة لعرقلة الاجتماع المقرر بين الرئيس والرئيس ترمب»، موضحاً أنه يقصد بالجهود «الاستفزازات والتضليل».ولم يحدد دميترييف الدول التي يقصدها أو نوع «الاستفزازات» التي ربما تُقدم عليها.وأكد الكرملين أيضاً خطط عقد القمة.وقال أوشاكوف، مساعد بوتين، إن الزعيمين "سيركزان على مناقشة خيارات التوصل إلى حل سلمي طويل الأمد للأزمة الأوكرانية".وأضاف: "بالتأكيد هذه العملية ستكون صعبة، لكننا سنشارك فيها بإيجابية وحماس".وفشلت ثلاث جولات من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا في تحقيق نتائج ملموسة، في حين لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت القمة المنتظرة بين الرئيسين الأميركي والروسي ستسهم في إحلال السلام.وتجاهلت دعوات كييف والعواصم الأوروبية الحليفة المتكررة إلى وقف لإطلاق النار مدته 30 يوماً.واستبعد بوتين عقد لقاء مع في هذه المرحلة، وهو اجتماع يعتبر الرئيس الأوكراني أنه ضروري لتحقيق تقدم في التوصل إلى اتفاق.ولم تفضِ الجولة الأخيرة من المباحثات المباشرة بين الطرفين في يوليو (تموز) في إسطنبول، سوى إلى صفقة جديدة لتبادل أسرى حرب ورفات جنود.وأعلن الرئيس الأميركي ترمب، الجمعة، أنه سيلتقي نظيره الروسي في 15 أغسطس (آب) في ولاية ألاسكا الأميركية، مشيراً إلى أن اتفاقاً نهائياً بين موسكو وكييف لوضع حد للحرب في أوكرانيا قد يشمل تبادل أراض.وقال إنه سيكون هناك "بعض من تبادل الأراضي لصالح الطرفين" الروسي والأوكراني، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.وقمة ألاسكا ستكون الأولى لبوتين مع رئيس أميركي منذ لقائه مع في جنيف في يونيو (حزيران) عام 2021.وآخر لقاء جمع ترمب وبوتين كان عام 2019 خلال قمة مجموعة العشرين في إبان ولاية ترمب الأولى، لكنهما تحدثا هاتفياً مرات عدة منذ يناير (كانون الثاني).وأعلن الكرملين، السبت، أنه وجّه دعوة لترمب لزيارة روسيا بعد قمته، الجمعة المقبل، في ألاسكا.