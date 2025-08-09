روسيا تكشف عن مسيّرات تعمل بالذكاء الاصطناعي.. هذه تفاصيلها

وتتميز طائرة "Skvorets PVO" الجديدة تبعا لمطوريها بقدرتها على اكتشاف وملاحقة الدرونات بشكل آلي معتمدة على ، كما حصلت على نظام اعتراض إلكتروني نشط، ويمكنها التحليق بسرعة تصل إلى 270 كلم/سا.وكشفت خلال المعرض أيضا عن طائرة اعتراضية مسيّرة تدعى "الخنجر"، يمكنها أيضا اكتشاف وتتبع الأهداف بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي.من بين أبرز المعروضات كانت أيضا طائرة "Drone-X" المسيّرة الروسية الجديدة، والتي جهّزت بتقنيات تمكن من التحكم بها عن بعد لاعتراض الدرونات، بالإضافة إلى طائرة "OVOD-B" المسيّرة المخصصة لاعتراض الدرونات.كما استعرض الخبراء الروس أيضا طائرة "BOLT" المسيّرة الروسية، المجهّزة بمنظومة لاكتشاف الدرونات، ومنظومة تمكنها من الاتصال وتلقي البيانات من الدرونات أو محطات التحكم الأرضية.