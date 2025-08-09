وزراء خارجية 9 دول يرفضون عملية "إسرائيل" العسكرية في غزة

أصدر وزراء خارجية 9 دول بياناً مشتركاً، اليوم السبت، يرفضون فيه بشكل قاطع قرار "إسرائيل" شن عملية عسكرية إضافية واسعة النطاق في .

وأوضح البيان أن "مثل هذه العملية ستفاقم الوضع الإنساني الكارثي، وتعرض حياة الرهائن للخطر، وتزيد من مخاطر النزوح".



ودعا الوزراء الأطراف المعنية والمجتمع الدولي إلى "بذل كل الجهود الممكنة من أجل التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في ".