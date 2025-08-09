موسكو تنتقد رئاسة مجلس الأمن: ماطلت وأجلت الاجتماع بشأن غزة

وقال دميتري بوليانسكي، إن "بعثة التي تتولى رئاسة ، ماطلت وأجلت الاجتماع بشأن إلى يوم الأحد لأسباب غير واضحة".

وكان بولياسنكي قد أكد أمس الجمعة، أن "العديد من البعثات بما في ذلك الروسية، حاولت عقد جلسة المجلس يوم الجمعة نظرا لخطورة القضية، ولكن لم ينجح ذلك".



واليوم السبت، قال: "قرر البنميون لأسباب غير واضحة تماما، المماطلة وأجلوا الاجتماع بشأن تصرفات في غزة إلى الساعة 10:00 بتوقيت (17:00 بتوقيت موسكو) يوم الأحد 10 أغسطس".

ويوم أمس الجمعة، أفادت بعثة باكستان لدى بأن سيعقد اجتماعا طارئا بشأن خطط إسرائيل المتعلقة بالسيطرة على قطاع غزة، الساعة 22:00 بتوقيت يوم السبت.



