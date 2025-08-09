روسيا تعلن إسقاط 35 طائرة مسيرة أوكرانية​

أعلنت أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت اليوم السبت 35 طائرة مسيرة تابعة للقوات الأوكرانية فوق الأراضي الروسية.

وجاء في بيان الوزارة: "في التاسع من أغسطس الجاري، خلال الفترة من 15:30 إلى 18:00 بتوقيت ، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي الروسية وأسقطت 35 طائرة مسيرة أوكرانية من نوع الطائرات بدون ".

وأشار البيان إلى أن 19 طائرة منها سقطت فوق إقليم كراسنودار، و9 فوق منطقة بريانسك، و4 فوق مياه ، واثنتين فوق منطقة ، وواحدة فوق منطقة موسكو.