الكوليرا تحصد أرواح 400 شخص في دارفور

توفي 400 شخص نتيجة الإصابة بمرض في إقليم غربي .

وقال بإقليم ، "ارتفاع عدد المصابين بالكوليرا بالإقليم إلى أكثر من 6 آلاف".

ولفت الى أن "400 وفاة في الإقليم نتيجة الإصابة بالكوليرا"، مشيرا الى أن " متفاقمة ومنتشرة بالإقليم بسبب تعنت مليشيا الدعم السريع".

وكانت العالمية، أعلنت مؤخرا، تسجيل حوالي 100 ألف حالة إصابة بالكوليرا منذ تموز/يوليو 2024 في حيث تستعر الحرب الأهلية، محذرة من تفاقم سوء التغذية ونزوح السكان وانتشار الأمراض.