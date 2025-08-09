الآلاف يتظاهرون في تل أبيب ضد خطة السيطرة على غزة

ولوّح المتظاهرون بلافتات ورفعوا صورا للرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم السابع من أكتوبر 2023.وطالب المتظاهرون حكومة بالعمل على الإفراج عن الرهائن.وقال مسؤول إسرائيلي، إنه لا يستبعد العودة إلى المفاوضات بشأن الحرب المستمرة في قطاع .ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر مسؤول قوله: "لا نستبعد العودة إلى المفاوضات حول اتفاق جزئي في إطار مسودة (المبعوث الأميركي ستيف) ويتكوف".وأضاف المصدر الإسرائيلي أن "الجهود الرئيسية الآن تبذل من قبل الوسطاء"، مشيرا إلى أن المسؤولين يتلقون "بالفعل إشارات من الوسطاء مفادها أنه يمكن إعادة حماس إلى طاولة المفاوضات".جدير بالذكر أن الأمني الإسرائيلي كان قد وافق الجمعة على تنفيذ عمليات واسعة النطاق للسيطرة على غزة، ما أثار موجة من الغضب في جميع أنحاء العالم.