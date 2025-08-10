مقتل مغني الراب "تي هود" بالرصاص في جورجيا

وكان تي هود مشهورًا بأغاني مثل "READY 2 GO" و"Big Booty"، وقد قُتل إثر مشاجرة وقعت في منزله بمدينة سنيلفيل في ولاية ، حيث تعرض لجروح قاتلة.وذكرت تقارير من موقع TMZ أن شرطة مقاطعة غوينيت استجابت لبلاغات عن شجار، وبدأت تحقيقًا في الحادثة التي تُعامل كجريمة قتل، فيما لا تزال دوافع الحادثة غير واضحة.من جهتها، أكدت يولاندا، والدة تي هود، وفاة ابنها ونفت ما تردد عن إقامة حفل في المنزل وقت وقوع الحادث، وفقا لصحيفة "ميرور".وتصدر المنتج الموسيقي ديدوتويل قائمة التعازي بالنجم الراحل، حيث كتب على إنستغرام: "كنا نتحدث طوال اليوم عبر الهاتف، لا أصدق أنك رحلت. ارقد بسلام يا تي هود، أحبك يا أخي".وفي الوقت نفسه، غمر المعجبون مواقع التواصل الاجتماعي برسائل مواساتهم، حيث كتب أحدهم على منصة X: "بدأتُ للتو بالاستماع إلى موسيقى الروك :( رحمك الله يا تي هود".وقال آخر: "استيقظت للتو على الخبر، لا أريد تصديقه"، فيما عبر ثالث عن حزنه قائلاً: "دائمًا ما يرحل الأفضل، كان نورك ساطعًا جدًا لهذا العالم الحزين!".