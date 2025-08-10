اليوم.. جلسة "عاجلة" لمجلس الأمن لبحث خطة "إسرائيل" لاحتلال غزة

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
Biotic
من
09:30 AM
الى
10:00 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
الآلاف يتظاهرون في تل أبيب ضد خطة السيطرة على غزة
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-536585-638904132754625588.jpg
اليوم.. جلسة "عاجلة" لمجلس الأمن لبحث خطة "إسرائيل" لاحتلال غزة
دوليات
2025-08-10 | 05:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
الجزيرة نت
53 شوهد
السومرية نيوز
– دوليات
يعقد
مجلس الأمن الدولي
جلسة عاجلة، اليوم الأحد لمناقشة خطة
إسرائيل
لاحتلال قطاع غزة التي قوبلت برفض وتنديد دولي.
وتقدمت المملكة المتحدة والدانمارك وفرنسا واليونان وسلوفينيا بطلب لعقد الاجتماع الطارئ للنظر في الخطة الإسرائيلية التي صدق عليها المجلس الأمني المصغر (الكابينت) فجر الجمعة، ثم أعربت
روسيا
والصين والصومال والجزائر وباكستان وغويانا وكوريا الجنوبية وسيراليون عن دعمها عقد الاجتماع العاجل، وفقا لمصادر دبلوماسية.
وبذلك، تصبح كل الدول في
مجلس الأمن الدولي
قد طلبت عقد الجلسة أو دعمت الطلب، باستثناء
الولايات المتحدة
التي لا تريد عقد الاجتماع.
وكان من المقرر عقد الجلسة أمس السبت، وتأجلت لتنطلق اليوم بداية من العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي (14 ظهرا بتوقيت غرينتش).
وعبرت دول غربية وعربية ومنظمات دولية عن إدانتها للخطة الإسرائيلية واعتبرتها انتهاكا للقانون الدولي وطالبت
إسرائيل
بالتراجع عنها والعمل على التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين وإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
يذكر أن الخطة الإسرائيلية الجديدة تنص على بدء جيش الاحتلال التحرك نحو مناطق لم يدخلها سابقا، بهدف السيطرة عليها، وتنطلق من تهجير فلسطينيي مدينة غزة نحو الجنوب، وتطويق المدينة، ومن ثم تنفيذ عمليات توغل إضافية في مراكز التجمعات السكنية، وفق هيئة البث العبرية الرسمية.
ووفق معطيات
الأمم المتحدة
، فإن 87% من مساحة القطاع الفلسطيني المنكوب باتت بالفعل اليوم تحت الاحتلال الإسرائيلي أو تخضع لأوامر إخلاء، محذرة من أن أي توسع عسكري جديد ستكون له تداعيات كارثية.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
"فيتو أمريكي" ضد مشروع قرار بمجلس الأمن يخص غزة
16:21 | 2025-06-04
السفارة الأمريكية لدى "إسرائيل" تنشر إشعاراً عاجلاً
12:14 | 2025-06-18
اجتماع طارئ في البنتاغون لبحث طلب من "إسرائيل"
20:17 | 2025-06-14
مجلس الأمن الدولي يبدأ جلسة طارئة بشأن المواجهة بين إسرائيل وإيران
10:09 | 2025-06-20
جلسة "عاجلة" لمجلس الأمن
بحث خطة إسرائيل لاحتلال غزة
مجلس الأمن الدولي
الولايات المتحدة
كوريا الجنوبية
الأمم المتحدة
السومرية نيوز
الأمن الدولي
سومرية نيوز
مجلس الأمن
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
هل بالإمكان تعطيل الدوام الرسمي في بغداد و6 محافظات أخرى غداً؟
محليات
39.71%
02:31 | 2025-08-09
هل بالإمكان تعطيل الدوام الرسمي في بغداد و6 محافظات أخرى غداً؟
02:31 | 2025-08-09
الاطاحة بقاتل لواء متقاعد وزوجته في بغداد
محليات
23.71%
11:02 | 2025-08-08
الاطاحة بقاتل لواء متقاعد وزوجته في بغداد
11:02 | 2025-08-08
أغلى 10 لاعبين مرشحين للفوز بالكرة الذهبية 2025
رياضة
18.54%
10:46 | 2025-08-08
أغلى 10 لاعبين مرشحين للفوز بالكرة الذهبية 2025
10:46 | 2025-08-08
"قيد الدراسة".. خطة لإطفاء ديون القروض السكنية لـ3 فئات
محليات
18.05%
03:12 | 2025-08-10
"قيد الدراسة".. خطة لإطفاء ديون القروض السكنية لـ3 فئات
03:12 | 2025-08-10
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
بغداد ساحة الوثبة - ناس وناس م٨ - الحلقة ٨٩ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-10
ناس وناس
بغداد ساحة الوثبة - ناس وناس م٨ - الحلقة ٨٩ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-10
عشرين
البرلمان.. الجدل التشريعي والصراع الطائفي - عشرين م٤ - الحلقة ٢٣ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-09
عشرين
البرلمان.. الجدل التشريعي والصراع الطائفي - عشرين م٤ - الحلقة ٢٣ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-09
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 09-08-2025 | 2025
13:00 | 2025-08-09
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 09-08-2025 | 2025
13:00 | 2025-08-09
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٩ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-09
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٩ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-09
كان يا مكان
{ولسوفَ يُعطيكَ ربُّكَ فترضى} - كان يا ما كان م٣ - الحلقة ٤٧ | الموسم 3
11:00 | 2025-08-09
كان يا مكان
{ولسوفَ يُعطيكَ ربُّكَ فترضى} - كان يا ما كان م٣ - الحلقة ٤٧ | الموسم 3
11:00 | 2025-08-09
Biotic
السيطرة على الكولسترول - م٤ Biotic - الحلقة ١٤ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-08
Biotic
السيطرة على الكولسترول - م٤ Biotic - الحلقة ١٤ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-08
حصاد السومرية
البرلمان يسافر عبر الزمن الى 2006 - حصاد السومرية م٢ - حلقة ١٨ | الموسم 2
13:30 | 2025-08-08
حصاد السومرية
البرلمان يسافر عبر الزمن الى 2006 - حصاد السومرية م٢ - حلقة ١٨ | الموسم 2
13:30 | 2025-08-08
علناً
عقود وزارة التربية والدفاع - علناً م٤ - الحلقة ١٣ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-07
علناً
عقود وزارة التربية والدفاع - علناً م٤ - الحلقة ١٣ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-07
Celebrity
الفنانة العراقية بيداء المعتصم - Celebrity م٤ - الحلقة ١٧ | الموسم 4
14:30 | 2025-08-07
Celebrity
الفنانة العراقية بيداء المعتصم - Celebrity م٤ - الحلقة ١٧ | الموسم 4
14:30 | 2025-08-07
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٩ الى ١٥ آب ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-08-07
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٩ الى ١٥ آب ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-08-07
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
بغداد ساحة الوثبة - ناس وناس م٨ - الحلقة ٨٩ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-10
ناس وناس
بغداد ساحة الوثبة - ناس وناس م٨ - الحلقة ٨٩ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-10
عشرين
البرلمان.. الجدل التشريعي والصراع الطائفي - عشرين م٤ - الحلقة ٢٣ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-09
عشرين
البرلمان.. الجدل التشريعي والصراع الطائفي - عشرين م٤ - الحلقة ٢٣ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-09
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 09-08-2025 | 2025
13:00 | 2025-08-09
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 09-08-2025 | 2025
13:00 | 2025-08-09
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٩ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-09
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٩ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-09
كان يا مكان
{ولسوفَ يُعطيكَ ربُّكَ فترضى} - كان يا ما كان م٣ - الحلقة ٤٧ | الموسم 3
11:00 | 2025-08-09
كان يا مكان
{ولسوفَ يُعطيكَ ربُّكَ فترضى} - كان يا ما كان م٣ - الحلقة ٤٧ | الموسم 3
11:00 | 2025-08-09
Biotic
السيطرة على الكولسترول - م٤ Biotic - الحلقة ١٤ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-08
Biotic
السيطرة على الكولسترول - م٤ Biotic - الحلقة ١٤ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-08
حصاد السومرية
البرلمان يسافر عبر الزمن الى 2006 - حصاد السومرية م٢ - حلقة ١٨ | الموسم 2
13:30 | 2025-08-08
حصاد السومرية
البرلمان يسافر عبر الزمن الى 2006 - حصاد السومرية م٢ - حلقة ١٨ | الموسم 2
13:30 | 2025-08-08
علناً
عقود وزارة التربية والدفاع - علناً م٤ - الحلقة ١٣ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-07
علناً
عقود وزارة التربية والدفاع - علناً م٤ - الحلقة ١٣ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-07
Celebrity
الفنانة العراقية بيداء المعتصم - Celebrity م٤ - الحلقة ١٧ | الموسم 4
14:30 | 2025-08-07
Celebrity
الفنانة العراقية بيداء المعتصم - Celebrity م٤ - الحلقة ١٧ | الموسم 4
14:30 | 2025-08-07
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٩ الى ١٥ آب ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-08-07
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٩ الى ١٥ آب ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-08-07
اخترنا لك
بمقر جامعة الدول العربية.. انطلاق اجتماع عربي لبحث التصدي لقرار "إسرائيل" بشأن غزة
08:00 | 2025-08-10
تظاهرات "حاشدة".. العالم ينتفض تنديدا بجرائم "إسرائيل" في غزة
07:19 | 2025-08-10
مقتل مغني الراب "تي هود" بالرصاص في جورجيا
03:05 | 2025-08-10
4 قتلى في اقتحام مسلح لمركز شرطة بإيران
01:33 | 2025-08-10
الآلاف يتظاهرون في تل أبيب ضد خطة السيطرة على غزة
17:41 | 2025-08-09
سوريا.. توغل إسرائيلي في عدد من قرى ريف القنيطرة
16:45 | 2025-08-09
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.