في تشرين الأول المقبل.. المياه قد تنفد في طهران بالكامل

ذكرت السلطات الإيرانية أنه تم قطع المياه لمدة وصلت إلى 48 ساعة في العديد من المناطق، محذرة من أن العاصمة الإيرانية يمكن أن تنفد المياه منها تماما بحلول أكتوبر المقبل.





وأضاف المتحدث أنه لا يوجد حل واقعي للأزمة، سوى خفض استهلاك المياه بشكل جذري.

وقال متحدث باسم هيئة المياه في لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا): "يتعين علينا أن نوضح للسكان أن الأمر لم يعد مسألة ندرة، لكننا سنفقد المياه قريبا على الإطلاق".