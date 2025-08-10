في الأردن.. اجتماع أمريكي سوري الثلاثاء لبحث دعم دمشق

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الأردنية اليوم الأحد، أن الاجتماع الذي يشارك فيه الوزير ، ونظيره السوري ، والمبعوث الأمريكي الخاص توم ، "سيبحث الأوضاع في وسبل دعم عملية إعادة بناء سوريا على الأسس التي تضمن أمنها واستقرارها وسيادتها، وتلبي طموحات شعبها (..) وتحفظ حقوق كل السوريين".ويأتي اللقاء استكمالا لمباحثات عقدها المسؤولون الثلاثة في عمّان في 19 يوليو/تموز الماضي، وفي مطلع الشهر نفسه أصدر الرئيس الأمريكي قرارًا رئاسيًا ينهي رسميًا العقوبات المفروضة على دمشق منذ عام 2004.وشمل القرار حينها الأوامر التنفيذية المرتبطة بـ«قانون قيصر» الشهير، وقوانين أخرى طالت النظام السابق بقيادة .وجاء في مقدمة القرار أن "تدعم سوريا مستقرة وموحدة وفي سلام مع نفسها وجيرانها".وأشار إلى أن العقوبات فقدت مبرراتها بعد التحولات السياسية في دمشق خلال الأشهر الستة الماضية.ورغم دعم ، نصح المبعوث الأمريكي الشهر الماضي الرئيس السوري الشرع بتقويم سياساته وتبني نهج أكثر شمولًا بعد جولة من الصراعات الطائفية الدامية في جنوب البلاد، وإلا سيكون مهددًا بفقدان وتفتيت البلاد.