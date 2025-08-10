إيران تتوعد بقصف القواعد الأمريكية حال اندلاع أي حرب جديدة

وقال عراقجي إن "الجمهورية الإسلامية واجهت خطر الانزلاق نحو الحرب ثلاث مرات منذ تشكيل حكومة الرئيس "، مؤكدا أن " تعاملت مع هذه التهديدات بقدر عال من الحكمة وضبط النفس".وفي تحذير مباشر لدول الجوار التي تستضيف قواعد أمريكية شدد الوزير الإيراني على أن "أي دعم أو تدخل عسكري من في مواجهة محتملة سيقابل برد حاسم وسريع يجعل تلك القواعد في مرمى الردع الإيراني".ويأتي هذا التصعيد في خضم أجواء إقليمية متوترة مع استمرار الخلافات بين طهران وواشنطن بشأن ملفات متعددة أبرزها الوجود العسكري الأمريكي في والبرنامج النووي الإيراني.