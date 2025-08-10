منها نزع السلاح وتسليم الاسرى.. نتنياهو يحدد 5 مبادئ لإنهاء حرب غزة

ورفض، في مؤتمر صحفي مع الصحافة الأجنبية، الانتقادات الدولية الواسعة التي وُجهت لقرار حكومته احتلال مدينة ، حيث يحتشد عدد كبير جدًا من الفلسطينيين.وقال نتنياهو خلال المؤتمر إن هناك 5 مبادئ لإنهاء الحرب، وهي:نزع سلاح حماس.إطلاق سراح جميع الرهائن.غزة منزوعة السلاح.سيطرة أمنية إسرائيلية على القطاع بعد الحرب.إدارة مدنية سلمية غير إسرائيلية في القطاع.ودافع نتنياهو عن قرار حكومته رغم الانتقادات الدولية، وقال: "ليس أمام خيار سوى إكمال المهمة وهزيمة حماس".وأضاف نتنياهو: "الحقيقة هي أن حماس لا تزال لديها آلاف المسلحين في غزة، وقد تعهدت بتكرار ما حدث في السابع من أكتوبر".واعتبر أن ما سيقوم به الجيش الإسرائيلي ليس احتلالًا وإنما "تحريرًا من حكم حماس".وأضاف: "ستكون غزة منزوعة السلاح، وستكون لإسرائيل المسؤولية الأمنية العليا، وستُنشأ منطقة أمنية على حدود غزة مع إسرائيل لمنع أي توغلات إرهابية مستقبلية".وتابع: "ستُنشأ إدارة مدنية في غزة تسعى إلى العيش بسلام مع إسرائيل. هذه هي خطتنا لما بعد حماس".وأوضح: "هذه هي خطتنا. ونظرًا لرفض حماس إلقاء سلاحها، ليس أمام إسرائيل خيار سوى إنهاء المهمة وهزيمة حماس".وجدد التأكيد على أن ليست خيارًا مقبولًا لحكم غزة ما بعد الحرب.كما شدد نتنياهو على أهمية "تطبيق نظام تعليمي جديد في القطاع لا يُشجع مواطنيه على التطرف بهدف تدمير إسرائيل".