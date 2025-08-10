بيان مشترك لـ8 دول أوروبية يندد بخطة إسرائيل لاحتلال "غزة"

وحذّرت الدول الثمانية في بيان مشترك من أن الخطة الإسرائيلية ستؤدي إلى مقتل أعداد كبيرة من المدنيين وستجبر نحو مليون فلسطيني على النزوح من ديارهم.

وافقت الحكومة الأمنية المصغّرة برئاسة الجمعة على خطط لعملية واسعة النطاق تلحظ السيطرة على مدينة ، ما أثار موجة انتقادات محلية ودولية.وقال وزراء خارجية الدول الثماني إن القرار "لن يؤدي إلا إلى مفاقمة الأزمة الإنسانية وتهديد حياة سائر الرهائن".واعتبروا أن العملية قد تؤدي إلى "عدد غير مقبول من الوفيات والنزوح القسري لنحو مليون مدني فلسطيني"، وفق نسخة من البيان الذي أصدرته .كما حذّروا من أن العملية المخطّط لها والسيطرة على مدينة غزة ستكونان "عائقا كبيرا أمام تطبيق حل الدولتين، المسار الوحيد نحو سلام شامل وعادل ودائم".إضافة إلى إسبانيا، وقع البيان وزراء خارجية آيسلندا وأيرلندا ولوكسمبورغ ومالطا والنروج والبرتغال وسلوفينيا.وتدفع قوى أجنبية، بما فيها حلفاء لإسرائيل، نحو هدنة تفاوضية تعيد الرهائن وتساعد في تخفيف وطأة الأزمة الإنسانية في القطاع.وعلى الرغم من ردود فعل رافضة وشائعات تفيد بوجود بين كبار قادة الجيش الإسرائيلي، يتمسّك نتنياهو بقرار السيطرة على مدينة غزة.واليوم أيضا أطلق نتنياهو مبادئ خمسة لإنهاء الحرب في غزة تضمنت نزع سلاح حماس، وإطلاق سراح جميع الرهائن، وضمان غزة منزوعة السلاح، وسيطرة أمنية إسرائيلية، وإدارة مدنية سلمية غير إسرائيلية على القطاع بعد الحرب.