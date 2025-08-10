وباء خطير ينتشر في السودان بصورة مفزعة

كشفت العالمية عن تسجيل ما يقرب من 100 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في جميع أنحاء منذ يوليو 2023، في ظل استمرار البلاد في مواجهة أزمة إنسانية مدمرة.

وأكدت العالمية أن ، وهي عدوى معوية حادة تنتشر عبر المياه والأغذية الملوثة، قد اجتاحت جميع ولايات ، مدفوعة بانهيار البنية التحتية الصحية ونقص المياه النظيفة وتردي الأوضاع الصحية.

وأشار لمنظمة العالمية، الدكتور أدهانوم غيبرييسوس إلى أن الفيضانات الأخيرة التي ضربت أجزاء واسعة من البلاد زادت من تفاقم الأزمة، متوقعا ارتفاع حالات الكوليرا والملاريا وحمى الضنك نتيجة الظروف غير الصحية.

وأكدت المنظمة أن حملات التطعيم ضد الكوليرا التي نفذت في ولايات مثل ، ساهمت في تقليل الإصابات مؤخرا، لكن الفجوات في مراقبة الأمراض ومحدودية الوصول إلى المناطق المتضررة تجعل التقدم هشاً.

وأشارت إلى أن التمويل المحدود يعيق الجهود الإنسانية، حيث تلقت المنظمة أقل من ثلث الأموال المطلوبة لدعم الخدمات الصحية الطارئة في السودان.

ويعيش السودان أزمة إنسانية غير مسبوقة، ناجمة عن الصراع المسلح بين القوات المسلحة السودانية بقيادة الفريق وقوات الدعم السريع بقيادة (حميدتي)، الذي اندلع في أبريل 2023، وأدى إلى مقتل عشرات الآلاف وتشريد الملايين، ما فاقم تفشي الأمراض وأزمات الجوع.

وزاد الطين بلة تقارير عن الجوع الشديد، حيث أفادت منظمة الصحة العالمية أن حوالي 770 ألف طفل دون سن الخامسة معرضون لخطر سوء التغذية الحاد هذا العام، مع تقارير من مدينة الفاشر بشمال تفيد بأن السكان يتناولون علف الحيوانات للبقاء على قيد الحياة.