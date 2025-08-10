نتنياهو: أمرنا الجيش بالسيطرة على مدينة غزة

وقال نتنياهو في مؤتمر صحفي ان "القرار الذي اتخذه الأمني المصغر حاسم في القضاء على حماس"، مبينا "اننا أمرنا الجيش بالسيطرة على المعاقل الأخيرة لحماس وعلى رأسها مدينة ".وأضاف "شروط حماس من أجل التوصل إلى اتفاق هي شروط استسلام ولن نقبل بها"، لافتا الى "انني أنا وزوجتي على اتصال دائم بعائلات المختطفين في غزة وندرك حجم معاناتها".وذكر ان "السلاح من منطقة في سوف ينتزع"، لافتا الى "اننا لم نحقق النصر بعد والقضاء على حماس هو شرط للحفاظ على مستقبل ".وذكر "أمرت الجيش بتقليص للسيطرة على مدينة غزة"، لافتا الى "اني أنوي القضاء على حركة حماس وليس تخليدها".وذكر "سنفرض السيطرة الأمنية على قطاع غزة ونقيم حكما مدنيا بديلا لا يشمل حماس ولا "، موضحا "اننا نخوض الحرب في غزة بعقلانية وأنا ملتزم بهزيمة حماس واستكمال مهمتنا في القطاع".وبين ان "مدينة غزة هي المعقل الأخير لحماس وسنمضي نحو السيطرة عليها"، لافتا الى "اني عازم على تجنيد وسنمرر قانونا يسمح بتجنيد الآلاف منهم خلال عامين".وأشار الى "اننا سوف نفاجئ حماس بطرق شتى ولدينا قدرة القضاء عليها".